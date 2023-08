Manchester City : les premiers mots de Jérémy Doku

La suite après cette publicité

Officiellement transféré du côté de Manchester City, Jérémy Doku (21 ans) s’offre un nouveau challenge après trois saisons passées au Stade Rennais. Nouveau joueur des Skyblues, l’attaquant belge n’a d’ailleurs pas caché sa joie à l’aube de cette nouvelle expérience. «C’est un grand jour pour moi, à la fois personnellement et professionnellement. Manchester City est la meilleure équipe du football mondial, donc les rejoindre est quelque chose de très spécial pour moi et ma famille», a tout d’abord lancé Doku avant d’ajouter.

«Je suis un jeune joueur qui a tellement d’apprentissage et d’amélioration à faire. Travailler avec Pep et son staff, et jouer aux côtés de ces joueurs de travail, fera de moi un bien meilleur joueur. J’en suis convaincu. Regarder City la saison dernière était incroyable. Gagner le triplé est la chose la plus difficile dans le football et ils l’ont fait. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’est excitant de se joindre à cette équipe. J’ai hâte de commencer. J’espère pouvoir rendre les fans heureux». C’est tout ce qu’on lui souhaite !