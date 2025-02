L’AJ Auxerre condamne l’attitude de l’OM avec Jérémy Stinat

La rencontre entre Auxerre et l’OM n’a lieu que samedi prochain (21h05) que déjà la polémique enfle entre les deux équipes. Après le courrier phocéen à la Direction de l’Arbitrage lundi soir, ce que nous révélions, se plaignant de la désignation de Jérémy Stinat pour diriger la rencontre (il officiait comme 4e arbitre lors de OM-LOSC en Coupe de France et avait participé à l’exclusion de Medhi Benatia, suspendu ensuite trois mois par la commission de discipline), c’est au tour des Bourguignons de prendre la parole. Dans un communiqué publié sur son site, l’AJA condamne l’attitude de son futur adversaire. Elle y voit un moyen de faire pression avant même le début de la rencontre.

«L’AJ Auxerre s’étonne de la communication et de la polémique déclenchée par l’Olympique de Marseille concernant la désignation de M. Jérémy Stinat pour arbitrer la rencontre entre les deux clubs ce samedi 22 février au stade Abbé Deschamps. Au-delà de ce comportement qu’elle juge inapproprié et contraire aux valeurs qui doivent présider à toute rencontre sportive, l’AJA ne doute aucunement que M. Stinat dirigera ce match avec impartialité et probité, loin d’une quelconque emprise» écrit l’équipe de Christophe Pelissier. Pour rappel lors de la première rencontre entre les deux équipes, Auxerre était allé gagner au Vélodrome 3-1.