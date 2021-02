Monaco-Brest : les compositions officielles

Une semaine après sa victoire au Parc des Princes (2-0), l'AS Monaco peut poursuivre sa remontée exceptionnelle au classement face à Brest. Une victoire cet après-midi à Louis II permettrait aux Monégasques de mettre la pression sur Lyon avant l'Olympico de ce soir et de revenir provisoirement à trois unités du leader lillois. Toujours privé de Gelson Martins (en phase de réathlétisation), Willem Geubbels (touché au pied droit) et Pietro Pellegri, Niko Kovac aligne exactement le même onze que celui qui a fait tomber Paris, mais avec probablement une animation plus offensive.

De l'autre côté, Sébastien Cibois paye logiquement son match catastrophique face à l'OL et cède sa place à Gautier Larsonneur dans les cages brestoises. Jean Lucas, qui n'était pas autorisé à jouer contre Lyon (qui le prête à Brest), retrouve le onze. Steve Mounié, très intéressant contre les Gones, est titulaire en pointe.

Les compositions des équipes :

Monaco : Lecomte - Disasi, Maripán, Badiashile - Aguilar, Tchouaméni, Fofana, Caio H. - Volland, Diop - Ben Yedder.

Le 𝐗𝐈 de départ pour affronter le @SB29 👀

Le même qui a gagné à Paris 👊#ASMSB29 pic.twitter.com/PDCGGq47vx — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 28, 2021

Brest : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Brassier, Chardonnet, Perraud - Lasne, Belkebla - Honorat, Jean Lucas, Faivre - Mounié.