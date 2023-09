OM - Toulouse : les compositions sont là

La suite après cette publicité

La cinquième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un joli duel entre l’Olympique de Marseille et le Toulouse FC.. A domicile, les Phocéens s’organisent dans un 4-4-2 avec Pau Lopez qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Renan Lodi en défense. François Mughe, Jordan Veretout, Valentin Rongier et Joaquin Correa se retrouvent dans l’entrejeu. Vitinha est associé à Pierre-Emerick Aubameyang en attaque.

De leur côté, les Pitchounes s’articulent dans un 3-4-1-2 avec Guillaume Restes dans les cages derrière Logan Costa, Rasmus Nicolaisen et Moussa Diarra. Les rôles de pistons sont assurés par Mikkel Desler et Aron Dønnum. Niklas Schmidt et Vincent Sierro constituent le milieu de terrain. Un cran plus haut, Denis Genreau officie en soutien de Frank Magri et Thijs Dallinga.

Les compositions

Olympique de Marseille : Lopez – Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi – Mughe, Rongier, Veretout, Correa – Aubameyang, Vitinha

Toulouse FC : Restes – Costa, Nicolaisen, Diarra – Desler, Schmidt, Sierro, Donnum – Genreau – Magri, Dallinga

