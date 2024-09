PSG : nouvelles rassurantes pour Nuno Mendes

Régulièrement blessé depuis le début de sa carrière, Nuno Mendes a encore commencé sa saison avec des petits pépins physiques. Mais il se rapproche petit à petit d’un retour puisqu’il a même été convoqué par Roberto Martinez et le Portugal pour la trêve internationale de septembre. L’occasion pour lui de poursuivre son retour progressif sur les terrains. Et visiblement, cette trêve devrait lui permettre de retrouver du rythme.

Selon les informations de Ojogo, le défenseur de 22 ans a repris l’entraînement collectif avec sa sélection et Roberto Martinez pourra bien miser sur lui. Il sera disponible pour les matches de Ligue des nations face à la Croatie et à l’Écosse. Il pourrait ainsi prendre le rythme et trouver ses automatismes avec Vitinha et Joao Neves qui sont présents dans cette sélection.