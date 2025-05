Ernesto Pellegrini, ancien président de l’Inter, est décédé ce matin

L’Inter en deuil. Ernesto Pellegrini s’est éteint à 84 ans, le jour même où l’Inter dispute une finale de Ligue des Champions face au PSG. Figure emblématique du club milanais, cet entrepreneur visionnaire avait racheté l’Inter en janvier 1984 pour dix milliards de lires, devenant le 17e président de son histoire. Sous sa direction, le club connaît une période faste : il attire des légendes comme Rummenigge, Matthäus, Klinsmann ou Brehme, et l’Inter de Trapattoni, portée par Zenga, Bergomi ou Ferri, brille sur la scène nationale et européenne. Avant cela, il avait fait ses armes dans le football avec l’Alcione, aujourd’hui en Serie C.

La suite après cette publicité

Amoureux inconditionnel des Nerazzurri, Pellegrini n’a jamais rompu le lien. Il Messaggero rapporte qu’en 2016, lors de la sortie de sa biographie, il confiait avec fierté avoir beaucoup investi dans le club, sans jamais le regretter : « Cela m’a offert une belle notoriété, que je porte encore avec plaisir. » Ému, il évoquait la chanson Mi manchi de Fausto Leali en pensant aux joueurs de l’époque, « qui ont tant donné à la Beneamata ». Un attachement qu’il incarnait jusqu’au bout, rappelant avec tendresse que son petit-fils était né un 9 mars, jour anniversaire de la fondation de l’Inter.