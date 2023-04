Southampton - Manchester City : les compositions sont là

Ce samedi, la 30e journée de Premier League offre un programme alléchant. Dauphin d’Arsenal, Manchester City se déplace sur la pelouse de Southampton avec l’objectif de revenir à 5 points des Gunners. A domicile, les Saints optent pour un 4-2-3-1 avec Kyle Walker-Peters, Jan Bednarek, Armel Bella-Kotchap et Ainsley Maitland-Niles en défense. James Ward-Prowse et Roméo Lavia constituent le double pivot tandis que Kamaldeen Sulemena et Mohamed Elyounoussi prennent les couloirs. Enfin, Carlos Alcaraz est placé juste en-dessous de Théo Walcott en attaque. Les Français Sékou Mara et Romain Perraud sont sur le banc.

De son côté, le club mancunien s’articule en 4-2-3-1 où Ederson Moraes officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve John Stones, Manuel Akanji, Ruben Dias et Nathan Aké. Rodri et Ilkay Gündogan se retrouvent dans l’entrejeu. Placé en pointe, Erling Haaland est soutenu par Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne et Jack Grealish.

Les compositions

Southampton : Bazunu - Maitland-Niles, Bednarek, Bella-Kotchap, Walker-Peters - Ward-Prowse, Lavia - Elyounoussi, Alcaraz, Sulemana - Walcott

Manchester City : Ederson - Stones, Akanji, Dias, Aké - Rodri, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Grealish - Haaland