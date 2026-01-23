Menu Rechercher
Commenter 43
Premier League

Pep Guardiola dévoile le nom de la meilleure équipe du monde

Par Matthieu Margueritte
Pep Guardiola @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Man City Wolverhampton Voir sur CANAL+ FOOT

Deuxième du classement de Premier League avec sept points de retard sur Arsenal, Manchester City va tenter de réduire cet écart ce week-end face à Wolverhampton. Une mission pas simple selon Pep Guardiola. L’Espagnol estime que les Gunners ont la meilleure équipe du monde.

La suite après cette publicité

«C’est la meilleure équipe au monde actuellement. Regardez la Ligue des Champions, la Premier League, la FA Cup et la Carabao Cup. Espérons que nous pourrons nous rapprocher d’eux et qu’ils nous donneront une chance de les battre», a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (43)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Arsenal

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Arsenal Logo Arsenal FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier