Pep Guardiola dévoile le nom de la meilleure équipe du monde

Deuxième du classement de Premier League avec sept points de retard sur Arsenal, Manchester City va tenter de réduire cet écart ce week-end face à Wolverhampton. Une mission pas simple selon Pep Guardiola. L’Espagnol estime que les Gunners ont la meilleure équipe du monde.

«C’est la meilleure équipe au monde actuellement. Regardez la Ligue des Champions, la Premier League, la FA Cup et la Carabao Cup. Espérons que nous pourrons nous rapprocher d’eux et qu’ils nous donneront une chance de les battre», a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse.