EdF : le discours du capitaine Mbappé à la mi-temps de France - Pays-Bas

Promu capitaine de l’équipe de France lundi pour succéder à Hugo Lloris, Kylian Mbappé a étrenné son nouveau statut de la meilleure des manières ce vendredi. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive lors de la victoire écrasante des Bleus face aux Pays-Bas (4-0), l’attaquant du PSG a rayonné, s’évertuant également à pousser ses coéquipiers et à les entraîner dans son sillage. Ce samedi, la FFF a justement dévoilé les coulisses de la mi-temps de la rencontre, avec le discours du nouveau capitaine de Bleus.

«Bien joué les gars. Bien joué, c’est ça hein ! C’est comme ça qu’on entame les matchs. Les entames de match, c’est comme ça ! On ne laisse pas respirer, rien ! Il y a une deuxième mi-temps, hein. La même chose, la même chose ! On ne se relâche pas. On y va, c’est comme ça les gars», a harangué l’attaquant des Bleus, désormais au 5e rang des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France.

