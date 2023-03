Équipe de France : la réaction du capitaine Kylian Mbappé après la balade des Bleus face aux Pays-Bas

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé est encore entré dans une autre dimension. Après la retraite internationale du capitaine de l’équipe de France, Hugo Lloris, et celle du vice-capitaine, Raphaël Varane, Didier Deschamps a décidé de confier le brassard à Kylian Mbappé. Du haut de ses 24 ans, l’attaquant du PSG est passé devant Antoine Griezmann (32 ans) aux yeux du sélectionneur tricolore, ce qui a d’ailleurs provoqué du grabuge en interne.

En conférence de presse d’avant-match, le Bondynois avait dans un premier temps éteint l’incendie et mis les choses au clair à ce sujet. Ce vendredi, pour le premier match de la France dans les éliminatoires de l’Euro 2024, Kylian Mbappé a répondu présent sur le terrain, en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive à Antoine Griezmann lors de la large victoire des siens face aux Pays-Bas (4-0). Le nouveau capitaine français s’est arrêté au micro de TF1, juste après le coup de sifflet final, pour analyser tout cela.

« Les premiers pas sont réussis », se félicite Mbappé

« C’est super, on ne voulait pas prendre de buts pour que tout le monde soit content, a d’abord souligné le champion du monde 2018, préférant mettre l’accent sur l’aspect défensif cher à Mike Maignan. C’était important pour Mike (Maignan) de ne pas prendre de but, pour sa première en tant que n°1 dans les buts, de commencer par un clean sheet. On est super content, on espère que ça va lui donner beaucoup de confiance. » Et Mbappé de poursuivre, en patron.

« Oui, c’est une reprise réussie. On s’est préparé avec l’idée pas décevoir notre public pour ce premier match ici depuis le Mondial. On voulait s’inscrire dans la lignée de ce qu’on a fait au Mondial, excepté la finale. Les premiers pas sont réussis, maintenant, tout reste à faire dans le groupe. Ma première en tant que capitaine ? Normal, je continue à faire mon travail, à aider l’équipe, à être décisif et faire des différences. J’essaye d’emmener les autres avec moi, c’est un bon début, mais il ne faut pas s’enflammer, le plus dur reste à faire. » Voilà qui est limpide pour le nouveau leader de cette équipe de France vice-championne du monde aux ambitions XXL toujours intactes.