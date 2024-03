L’Allemagne s’associera avec Nike à partir de 2027

Une page se tourne en Allemagne. Lié à la Mannschaft depuis 1954, l’équipementier Adidas ne figurera bientôt plus sur les maillots de la sélection allemande. Ce jeudi, la Fédération allemande de football (DFB) a annoncé avoir signé un nouveau contrat de partenariat avec Nike pour la période 2027 à 2034. Un véritable coup dur pour la marque aux trois bandes qui venait tout juste de révéler les premières tuniques des Adler à l’occasion de l’Euro 2024 qui se tiendra outre-Rhin cet été.

«Nike équipera toutes les équipes nationales de la DFB et promouvra le football allemand dans son intégralité», a indique la DFB via un communiqué officiel. «La marque a présenté de loin la meilleure offre économique et a également impressionné par sa vision, qui comprend également un engagement clair en faveur de la promotion des sports amateurs et populaires ainsi que du développement durable du football féminin en Allemagne», a commenté le président du conseil d’administration de la Fédération allemande, Holger Bask. Ainsi, cet accord met fin à 70 ans de collaboration avec la marque aux trois bandes au cours de laquelle l’équipe nationale d’Allemagne a remporté 4 Coupes du Monde ainsi que l’Euro à 3 reprises.