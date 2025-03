Vinicius Jr met un coup de pression au Real Madrid !

C’est le dossier mercato qui passionne Madrid. Où jouera Vinicius Jr l’an prochain ? L’attaquant brésilien a une énorme offre saoudienne sur la table, qui ferait de lui la nouvelle star du championnat saoudien, avec un salaire historique. Difficile à refuser donc, alors que certains médias espagnols expliquent que l’intérêt est réciproque, mais que le joueur ne sait pas vraiment si quitter la capitale espagnole cet été ou en 2026.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, sa cote de popularité est en train de baisser. La faute à cette rumeur incessante, à un comportement pas toujours idéal sur le terrain, mais surtout à un niveau de prestations qui a un peu baissé ces derniers mois, avec un Kylian Mbappé qui s’est imposé en leader offensif madrilène. Sa prolongation avec le Real Madrid ne semble d’ailleurs pas vraiment avancer, avec une première proposition de Florentino Pérez qui aurait été balayée d’un revers de la main par l’entourage du joueur, pas satisfait des émoluments proposés par la direction merengue.

Bonnes nouvelles pour le Real Madrid

En conférence de presse avant ce derby madrilène en Ligue des Champions, le Brésilien a logiquement été interrogé sur son avenir. Et il en a profité pour faire passer un petit message au Real Madrid. « Je suis très tranquille, j’ai contrat jusqu’en 2027 et j’espère qu’on va pouvoir le prolonger rapidement. Je suis heureux ici, je vis mon rêve, il n’y a pas de meilleur endroit où je pourrais être qu’ici », a ainsi expliqué l’ancien de Flamengo. Vous l’aurez compris : il demande aux dirigeants merengues d’accélérer les négociations pour que le nouveau bail liant les deux parties soit vite signé…

La suite après cette publicité

« Je veux continuer à gagner et remercier ce club, continuer à marquer des buts, mon rêve de gamin était de venir ici, j’ai gagné et je veux encore gagner plus, je peux entrer dans l’histoire de ce club, ce qui est très compliqué », a ajouté celui qui a fêté son 300e match sous la tunique merengue ce week-end face au Betis. La balle est dans le camp du Real Madrid…