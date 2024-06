La Chine déclare la guerre au Real Madrid

En voilà un bras de fer bien inattendu. L’ambassade de Chine en Espagne a décidé de publier un communiqué officiel sous la forme d’une protestation concrète contre le Real Madrid. La raison ? Les récentes déclarations d’un supporter du club madrilène qu’elle a qualifiées d’«insultantes envers la Chine, vulgaires et de mauvaise nature». La délégation diplomatique du pays asiatique en Espagne a déclaré dans une missive publiée lundi sur son site Internet «son choc et sa colère» face à une vidéo qui reprend les paroles d’u supporter espagnol qui, avant la finale de la Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, chantait une chanson «insultante» envers les Chinois dans une interview. L’incident a suscité un débat houleux ces derniers jours sur les réseaux sociaux chinois comme Weibo. La vidéo a été enregistrée par un utilisateur chinois du réseau social TikTok Qiumhui, qui interviewait des supporters près du stade de Wembley, où s’est jouée la finale.

L’un des supporters espagnols interviewés, après avoir appris la nationalité de l’intervieweur, s’est mis à chanter : « Nique les Chinois ! Allons niquer cette chatte chinoise. Petite chinoise, je peux m’en occuper sur le lit de ta mère» La vidéo a été publié sur les réseaux sociaux chinois sous-titrée, gagnant ainsi en notoriété. Selon l’ambassade, le Real Madrid a dénoncé le «comportement inapproprié» du supporter, soulignant que le club condamnait «toute forme de racisme et de xénophobie». De même, la délégation diplomatique chinoise a ajouté que le club espagnol avait déclaré que cette action était un « incident isolé d’un supporter individuel » qui « ne représentait pas les valeurs et les principes du club ou de la majorité des supporters du Real Madrid ». Le Real Madrid a également réitéré son «appréciation et son respect» envers les supporters chinois et a remercié les fans du pays asiatique pour leur soutien, tout en exprimant son désir de «continuer à contribuer positivement à l’amitié entre l’Espagne et la Chine», indique le communiqué chinois.