PSG : la sortie forte de Luis Enrique sur Ibrahim Mbaye

Présent en conférence de presse avant le déplacement des siens à Lille pour défier Dunkerque dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France, Luis Enrique a été interrogé sur la trajectoire du jeune Ibrahim Mbaye, âgé de 17 ans et déjà intégré au groupe professionnel. Face aux journalistes, le technicien espagnol a d’ailleurs encensé son protégé, auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

«Ca fait un an qu’il s’entraîne avec nous. Il a une progression évidente. Je vois un jeune homme très mûr. Ce que j’aime le plus de lui, c’est son attitude. Quand il retourne en U19 ou en U23, son attitude défensive me parait excellente. L’attitude en attaque, on la connait déjà. C’est un pari du club, mais faut avancer petit à petit. C’est un joueur que le club a élu pour nous aider dans un futur très proche puisqu’il le fait déjà au présent». L’intéressé appréciera.