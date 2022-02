Lille-Metz : Frédéric Antonetti furieux en conférence de presse

Une altercation a éclaté en fin de rencontre entre Lille et Metz (0-0, 25e journée de Ligue 1). Frédéric Antonetti, technicien du FC Metz, et Sylvain Armand, directeur technique du LOSC, ont notamment été concernés. L'entraîneur messin a même écopé d'un carton rouge direct. S'il s'est expliqué au micro de Prime Video, le Corse n'a pas pu éviter les questions sur le sujet en conférence de presse d'après-match. Et certaines d'entre elles l'ont fait dégoupiller.

« Vous n'êtes pas procureur. Ne cherchez pas le scoop tout le temps. Pourquoi ils sont énervés les dirigeants de Lille ? Parce qu'il n'y arrive pas sur le terrain alors ils mettent la pression. Mais vous trouvez ça normal qu'ils viennent dans ma zone technique. Alors, il y a une échauffourée derrière moi et je ne dois rien dire ? Vous adorez les entraîneurs BCBG, je ne suis pas BCBG. Vous n'aimez pas les entraîneurs avec du tempérament en France, je ne suis pas aimé je le sais », a-t-il lancé avant de quitter son siège. Tension.