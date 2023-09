Bordeaux - Auxerre : le gros coup de gueule de Yoann Barbet

En ouverture de la cinquième journée de Ligue 2, Bordeaux recevait Auxerre à domicile, ce samedi après-midi. Une rencontre qui a viré au cauchemar pour les Girondins. Après avoir ouvert le score, le club au scapulaire a sombré face au club bourguignon (4-2), dominateur tout au long de la rencontre. Logiquement, la frustration était grande dans les rangs bordelais à l’issue du match. Au moment d’analyser la prestation des siens, le capitaine Yoann Barbet n’a pas mâché ses mots au micro de beIN Sports.

« On n’a rien fait de bien dans l’intensité. On dit d’aller chercher haut et on recule direct ! Les défenseurs centraux se sont régalés, ils n’avaient aucune pression, on n’a gagné aucun duel et on a perdu trop de ballons dans notre partie de terrain. Dans l’agressivité, on n’a pas existé. Si on joue comme ça, on peut rien espérer. J’ai honte de notre prestation, surtout à domicile. Se faire promener et n’avoir aucune réaction, ce n’est pas normal. On est tombé sur une belle équipe, il va falloir analyser pourquoi trop de choses n’ont pas été. La défaite est logique. Le groupe est derrière le coach, cela ne va pas changer pour une défaite à domicile », a déclaré le défenseur de 30 ans. Une semaine après sa belle victoire sur Amiens (2-0), Bordeaux chute au Matmut Atlantique et se classe provisoirement à la 9e place au classement.