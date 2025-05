LdC : Jannik Sinner n’arrive pas à trancher entre le PSG et l’Inter Milan

Dans quelques jours, le PSG et l’Inter Milan vont disputer le match de leur saison à Munich. Dans le cadre de la finale de Ligue des Champions, les deux équipes jouent gros et les bookmakers sont encore incertains sur l’issue de cette rencontre qui s’annonce serrée. Et alors que le débat fait rage en France sur les personnes qui devraient supporter le PSG ou non, Jannik Sinner s’est fendu d’une drôle de réponse ce lundi lorsqu’on lui a demandé qui il allait supporter entre les Nerazzurri et les Parisiens samedi. Fan de l’AC Milan et de Gianluigi Donnarumma, présent en tribunes pour son match d’ouverture à Roland-Garros ce lundi, le numéro 1 mondial à l’ATP a expliqué qu’il allait pourtant être légèrement derrière l’Inter ce samedi :

La suite après cette publicité

«Je veux tous vous remercier mais surtout ce gars très spécial juste là, Gigio. Merci d’être venu. Vous avez le meilleur gardien, les gars. Félicitations. Pourquoi vous me mettez dans cette situation ? Avec Gigio, on est amis depuis longtemps. On a nos priorités. Il est aussi en chemin vers l’un des matchs de sa vie. Supporter qui? Je n’ai pas envie de dire quelque chose car je n’ai pas envie de mettre dans une position difficile. Je suis un fan de Milan, mais en tant qu’italien, ça serait bien qu’une équipe italienne gagne. Mais si c’était Gigio, je serai content. J’espère que ça sera un beau match.»