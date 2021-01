Inter : prolongation en vue pour Lautaro Martinez

Alors qu’il avait passé un été mouvementé avec des rumeurs de départ pour Barcelone, il semblerait que Lautaro Martinez soit parti pour rester un peu plus du côté de l’Inter. L’attaquant argentin négocie même une prolongation de contrat avec les Nerrazzuri.

Dans une interview pour SportWeek, le joueur de 23 ans a raconté son été agité et a surtout confirmé son envie de rester en Italie. « C'était un été fatiguant... Aujourd'hui, je suis à l'Inter et je suis heureux. Milan est une belle ville, où tout est disponible. (…) Une prolongation ? Mon avocat et le club y travaillent. Je suis calme. Je pense à donner à l'Inter tout ce que j'ai, et ensuite nous trouverons un accord. » C’est une nouvelle qui devrait faire plaisir aux supporters de l’Inter que de voir rester le joueur qui a inscrit 9 buts en 17 matches de Serie A cette saison.