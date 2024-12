Barça : Lionel Messi cite les légendes qui l’ont marqué

Même s’il a quitté le FC Barcelone, il y a maintenant trois ans, Lionel Messi est toujours autant attaché au club catalan. Pas étonnant à la vue du succès retentissant qu’a pu connaître La Pulga en Catalogne. Lors de son long passage en terre barcelonaise, l’Argentin a connu énormément de personnalités qui ont compté dans sa carrière. Dans une interview pour Mundo Deportivo, le joueur de l’Inter Miami a cité les noms de ceux qui l’ont marqué lorsqu’il était encore en Espagne.

« Il y a deux personnes qui m’ont beaucoup marqué : Pep et Ronaldinho. Guardiola, parce que nous avons réalisé des choses incroyables, et Ronaldinho, parce qu’il m’a aidé, il m’a beaucoup aidé lors de mes premiers pas en équipe première. Je me souviens aussi beaucoup d’(Andrès) Iniesta et de Xavi en tant que coéquipiers et des trois joueurs qui jouent avec moi à Miami : (Sergio) Busquets, (Jordi) Alba et Luis Suárez, qui sont aussi mes amis. Et bien sûr, une mention spéciale pour Tito Vilanova (décédé en 2014), qui nous manque beaucoup », a déclaré l’octuple Ballon d’Or.