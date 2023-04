Bayern Munich : Dayot Upamecano réagit après l’énorme boulette de Gregor Kobel

La suite après cette publicité

Titulaire indiscutable cette saison avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano a encore livré une grande prestation ce samedi lors de la démonstration des siens face à Dortmund (4-2). L’international français a même apporté sa touche personnelle au succès des Bavarois en provoquant l’ouverture du score… malgré lui. Alors que le défenseur central de 24 ans trouvait Leroy Sané en profondeur après un long ballon, le portier du Borussia, Gregor Kobel, se trouait totalement en ratant sa sortie. Le ballon se dirigeait alors tout droit vers les cages vides.

Alors que le but a longtemps été accordé au vice-champion du monde 2022, ce dernier a finalement été compté comme un CSC de Kobel. L’ancien joueur de Leipzig s’est exprimé sur cette action plutôt étonnante après la rencontre au micro de Bein Sport. « Je mets souvent des buts bizarres. Mais bon, on va dire un but c’est un but, même si je pense que le gardien adverse touche le ballon. J’ai essayé de donner un très bon ballon à Leroy, qui a fait un bel appel. J’ai essayé de bien le servir et cela nous a donné un but. »

À lire

EdF : Dayot Upamecano se livre sur sa relation avec Ibrahima Konaté