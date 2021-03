Aston Villa : Sanson compare la Premier League et la Ligue 1

À 26 ans et après avoir fait le tour de la Ligue 1, Morgan Sanson découvre cette saison pour la première fois un championnat étranger du côté d'Aston Villa. Réputé pour être le championnat le plus difficile au monde, la Premier League a surpris l’ancien milieu de terrain de l’OM, qui a déjà disputé 4 matches en Angleterre depuis son arrivée, notamment au niveau de l’exigence physique.

La suite après cette publicité

«En terme d’intensité, de volume de travail, on est largement au dessus. Même à côté des entraînements, c’est un monde au dessus. Je pensais bien travailler en France mais j’ai été surpris ici. Dans le championnat il y a beaucoup plus d’intensité, beaucoup plus de courses. Comparé à la France, il n’y a pas du tout de temps mort» a-t-il expliqué au micro de Canal+. Des propos pas anodins et qui reviennent régulièrement lorsqu’on interroge les joueurs formés en France quand ils partent à l’étranger.