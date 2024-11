Un ancien joueur du Real Madrid attaque Carlo Ancelotti

Le Real Madrid n’y arrive pas dans cette nouvelle Ligue des champions. La formation de Carlo Ancelotti s’est inclinée à Liverpool (2-0), ce mercredi, pour le compte de la 5e journée de la phase de championnat. Pour la première fois de son histoire dans cette compétition, le Real a enchaîné trois revers avant la phase finale de C1. Forcément, les critiques pleuvent sur certains joueurs, comme Kylian Mbappé. Mais également sur le coach Ancelotti. Consultant pour l’émission El Larguero de la Cadena Ser, Predrag Mijatovic estime que l’entraîneur italien est en train de se perdre.

« L’équipe a échappé aux mains d’Ancelotti. Ce soir, j’ai eu de la peine pour le Real Madrid, une équipe qui n’était même pas capable de penser à un retour dans ce match. Je ne sais pas si elle a la capacité de réagir et si Ancelotti a la capacité de motiver à nouveau ces joueurs. J’ai l’impression qu’il veut plaire à tout le monde et qu’il écoute beaucoup les voix extérieures à l’équipe. Lorsque vous commencez à faire des compromis dans une équipe aussi importante que le Real Madrid, tout ce qui se passe peut arriver. Les joueurs ne sont pas très heureux et l’équipe n’obtient pas de bons résultats », a analysé l’homme aux 118 apparitions avec le Real Madrid (1996-1999).