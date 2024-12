Monaco : Aleksandr Golovin prévient le PSG

Sacré pour la deuxième fois par Sport Express, comme meilleur joueur de Russie, le milieu de Monaco Aleksandr Golovin (28 ans) est revenu pour le média national sur de nombreux sujets. Il a notamment abordé la course au titre en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain avec notamment ce choc ce soir pour le compte d’un match avancé de la 16e journée.

«Il y a toujours des chances. Ils étaient là la saison dernière et ils y sont maintenant. Il est difficile de prévoir et de savoir. Ça dépendra beaucoup de nous et de la forme de nos adversaires. La seule chose que je peux vous assurer, c’est que nous ferons tout notre possible pour obtenir le meilleur résultat», a-t-il ainsi déclaré.

