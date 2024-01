PSG - Toulouse : les compositions sont là

Ce mercredi est marqué par le Trophée des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Toulouse FC. A domicile, les Franciliens s’organisent en 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart derrière Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Warren Zaïre-Emery évolue en sentinelle auprès de Kang-in Lee et Vitinha. Enfin, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Kylian Mbappé sont associés en attaque.

De leur côté, les Violets s’établissent en 4-3-3 avec Guillaume Restes dans les cages derrière Christian Mawissa, Rasmus Nicolaisen, Moussa Diarra et Gabriel Suazo. Stijn Spierings, Cristian Cásseres et César Gelabert constituent l’entrejeu alors qu’Aron Dønnum et Vincent Sierro occupent les couloirs. Enfin, Thijs Dallinga sera seul en attaque.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez – Vitinha, Zaïre-Emery, Lee – Dembélé, Mbappé, Barcola

Toulouse FC : Restes – Mawissa, Nicolaisen, Diarra, Suazo – Spierings, Casseres, Gelabert – Dønnum, Dallinga, Sierro