Giorgio Chiellini retourne à la Juventus Turin

Tout simplement une légende. De 2005 à 2022, Giorgio Chiellini a écrit les plus belles pages de sa carrière avec la Juventus Turin. Défenseur intraitable dans les duels et raffiné à la relance, l’Italien a terminé sa carrière de l’autre côté de l’Atlantique, pour s’offrir une dernière pige de luxe avec le Los Angeles FC. Retraité des terrains depuis 2023, l’homme aux neuf titres en Serie A va retourner du côté de son grand amour. En effet, aujourd’hui âgé de 40 ans, le défenseur aux 117 sélections avec l’Italie est de retour à la Juve.

Dans un communiqué, la Vieille Dame annonce le retour de l’une de ses légendes, qui aura un rôle particulier dans l’organigramme piémontais : «Giorgio Chiellini n’a jamais cessé d’être noir et blanc : dans son cœur, dans son âme, dans les valeurs qu’il a toujours interprétées, sur et en dehors du terrain. À partir du 16 septembre, il portera le maillot d’entraîneur de la Juventus en tant que responsable des relations institutionnelles du football. Giorgio travaillera directement sous la direction du PDG Maurizio Scanavino, entamant ainsi un parcours managérial qui le verra s’engager à représenter le Club dans les relations avec les institutions nationales et internationales du football. Ce rôle correspond parfaitement à la formation que Giorgio a acquise dans son domaine académique, mais évidemment aussi à sa figure d’homme, de footballeur, de capitaine et de légende de la Juventus. Du passé au présent : bienvenue chez toi, Giorgio !»