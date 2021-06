France-pays de Galles : Didier Deschamps ravi

Les Bleus démarrent fort leur préparation pour l'Euro 2021. Avec une belle victoire face au pays de Galles (3-0), l'équipe de France se rassure et peut se projeter sereinement sur la réception de la Bulgarie au Stade de France le 8 juin prochain. Interrogé au micro de TF1 sur la prestation de ses joueurs, Didier Deschamps s'est évidemment montré satisfait du contenu.

« Il y a eu de bonnes choses, après évidemment qu'un joueur de moins en face ça nous a facilité la tâche. On a une bonne maîtrise technique donc on a eu énormément d'occasions, mais par rapport à toute la semaine c'est bien de finir cette première partie de la préparation comme ça. On va entamer la deuxième partie maintenant. Avec plus de réussite, ça aurait pu être bien plus lourd, avec le poteau et le super arrêt du gardien sur le penalty de Karim, » a ainsi analysé le sélectionneur français. Reste à savoir si Deschamps procédera ou non à une rotation dans six jours face à la Bulgarie...