Liga : le voyage agité et polémique du Real Madrid

C'est du jamais vu à Madrid. Une véritable tempête de neige s'abat sur la capitale espagnole, et paralyse l'activité et la circulation de véhicules et transports en commun depuis vendredi. Et forcément, le football est aussi touché. La Liga vient d'ailleurs d'annoncer le report du match qui devait opposer l'Atlético de Madrid et l'Athletic et après-midi au Wanda Metropolitano.

Et pour le match du Real Madrid, face à Osasuna ce soir à 21h, c'est encore assez flou. Les Merengues sont en tout cas bien arrivés à Pampelune, hier soir, après une soirée qui a été suivie comme un véritable feuilleton en Espagne. Au départ, les Merengues devaient voyager ce samedi, le jour du match, comme c'est habituel. Mais, voulant anticiper les conditions climatiques difficiles, la Liga a demandé à l'expédition madrilène de faire le voyage vendredi soir. Il faut dire que dans les conditions actuelles de ce samedi matin, cela aurait été impossible.

On ne sait pas encore si le match se jouera

Seulement, les conditions climatiques déjà difficiles hier soir ont paralysé l'avion du club pendant presque trois heures, dans l'attente qu'une piste se libère, et que les différents processus de décongélation soient réalisés. L'avion transportant Zinedine Zidane et ses troupes a d'ailleurs été le seul qui a décollé de l'aéroport Madrid-Barajas dans la nuit, ce qui a provoqué la colère et l'inquiétude de beaucoup de fans madrilènes, qui craignaient pour la sécurité de leur équipe. Il y a aussi eu beaucoup de critiques contre la Liga, accusée de mettre en danger les Merengues.

De quoi susciter également l'énervement de bon nombre de joueurs du Real Madrid, comme l'explique Marca, et bon nombre de membres de l'effectif étaient indignés. C'est aux alentours de 22h30 que l'avion a atterri à Pampelune, sans souci majeur. En revanche, cela ne veut pas dire que la rencontre aura lieu. Tout dépendra de la situation climatique dans le nord de l'Espagne, épargné hier soir mais qui pourrait se trouver dans les mêmes conditions que le reste du pays au cours de la journée. Du côté d'Osasuna, on a en tout cas déployé les grands moyens pour que la pelouse soit en bon état même en cas de neige. Plus qu'à attendre donc...