OM : le vestiaire valide l'option Nasser Larguet

L’Olympique de Marseille affronte cet après-midi l’AJ Auxerre à l’occasion du 4ème tour de la Coupe de France. Encore un match sous la houlette de Nasser Larguet qui s’installe plus longtemps que prévu sur le banc phocéen. Alors que les dirigeants de l’OM s’activent en interne pour trouver un nouvel entraîneur le plus rapidement possible, l’ancien directeur de la formation pourrait bien garder la casquette de coach encore quelques semaines.

Après 2 matches disputés, Nasser Larguet connaît pour l’instant des débuts mitigés en terme de résultats (un nul et une défaite) mais son équipe retrouve peu à peu des couleurs. Interrogé par La Provence sur sa méthode de travail, un joueur de l’Olympique de Marseille explique que le groupe entretient une relation plutôt saine avec l’ancien DTN du Maroc. «On travaille bien. Il essaie de nous sensibiliser, de nous toucher dans notre amour-propre. Personne ne traîne les pieds.»