Naples : les nouvelles du directeur sportif sur le cas Victor Osimhen

La situation autour de Victor Osimhen exaspère à Naples. Le joueur a indiqué à sa direction qu’il souhaitait quitter le club napolitain cet été. Mais pour le moment, les clubs ne se bougent pas pour lui. Que ce soit le Paris Saint-Germain, Chelsea ou même les pensionnaires de Saudi Pro League. En attendant, le Nigérian est absent du groupe d’Antonio Conte pour le déplacement face à l’Hellas Vérone, en Serie A. Interrogé par Sky Italia avant la rencontre, le directeur du Napoli Giovanni Menna a donné des nouvelles sur la situation autour du joueur de 25 ans.

La suite après cette publicité

« Cette situation bloque notre marché. Victor est un joueur important avec des paramètres que nous connaissons tous, et il est clair qu’il veut partir. Nous avons voulu préserver l’intégrité du groupe et nous avons fait un choix. Maintenant, nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours. Je ne peux pas donner mon avis (sur le PSG ou Chelsea), nous essayons à présent de trouver une solution avec son entourage. Est-il possible qu’il reste ? Il a encore deux ans de contrat. Si nous ne trouvons pas de solution d’ici au 30 août, nous devrons lui parler », a-t-il déclaré.