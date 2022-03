Real : Marcelo sait ce qu'il souhaite pour son avenir

Marcelo est une légende du Real Madrid. Présent chez les Merengues depuis 2006 et son arrivée depuis Fluminense, le Brésilien n'a connu que Madrid en Europe. En 16 ans, il a tout remporté sur son passage, plaçant son nom parmi ceux des meilleurs latéraux de l'histoire. Cette saison, le Brésilien joue moins, mais son importance dans le vestiaire est toujours la même, puisqu'il est l'un des capitaines du club compte tenu de son ancienneté. «Je suis fier d'être l'un des capitaines, mais c'est une très grande responsabilité. C'est vrai qu'on peut parler un peu plus fort à l'arbitre et il ne se passe rien», lâchait-il en souriant alors qu'il était invité dans l'émission «El Hormiguero».

La suite après cette publicité

Le joueur de 33 ans est conscient que la fin de sa carrière approche, mais il sait en tout cas sous quel maillot il souhaite raccrocher les crampons : «je veux rester ici pour le reste de ma vie. Je suis dans le club de ma vie, j'ai dans l'esprit que mon fils grandit et que je peux jouer avec mon fils. Je fais de mon mieux pour continuer à jouer au plus haut niveau. Je ne sais pas pour l'avenir. En ce moment, nous avons des matchs importants, je suis capitaine de la meilleure équipe du monde, je suis soutenu par mes coéquipiers au club.» En fin de contrat en juin prochain, Marcelo pourrait prendre sa retraite à la fin de saison, ou retourner à Fluminense.