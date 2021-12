Real Madrid : Marcelo pourrait prendre sa retraité l'été prochain

Pourtant titulaire indiscutable du Real Madrid depuis plus d'une décennie, le latéral gauche brésilien Marcelo n'est plus vraiment dans les plans de Carlo Ancelotti depuis le début de saison, lui préférant le Français Ferland Mendy. Néanmoins, malgré le manque de temps de jeu, le capitaine madrilène ne voudrait pas quitter la Maison Blanche cet hiver et honorerait son contrat jusqu'à son terme.

L'international auriverde (58 sélections, 6 buts) sera libre de tout contrat l'été prochain, ce qui signifie qu'il pourrait négocier un départ dès le 1er janvier. Et si un retour à Fluminense, son club formateur, serait envisagé, des sources internes du club évoquent la possibilité de mettre un terme à sa carrière à Madrid selon les informations de Marca. À 34 ans en mai prochain, Marcelo pourrait continuer dans le monde du football, que ce soit au Real ou ailleurs.