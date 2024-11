Équipe de France : la nouvelle arme secrète de Didier Deschamps

Lucas Digne vient-il de s’affirmer comme l’un des titulaires indiscutables pour les prochains rassemblements des Bleus ? Auteur d’une très belle prestation lors de la victoire face à l’Italie (1-3) dimanche soir, le défenseur continue de marquer des points. Cette nouvelle titularisation, face à une Squadra Azzurra redoutable, était un véritable test, et le joueur d’Aston Villa a largement répondu présent.

Dès la 3e minute, il a délivré une passe décisive sur corner pour Rabiot, avant de récidiver en seconde période sur coup franc, encore pour le milieu marseillais. Mais son moment de gloire restera ce coup franc magistral à plus de 30 mètres, six ans après le dernier inscrit par un joueur de l’équipe de France, celui de Paul Pogba contre la Russie en 2018. Si l’UEFA a finalement accordé le but à Vicario contre son camp, cela n’a guère semblé troubler le joueur, qui a exprimé sa satisfaction à l’issue de la rencontre : «C’est un geste technique qui se travaille à l’entraînement. Plus on en fait, plus ça devient automatique, et ça paie», a-t-il déclaré au micro de TF1.

Titulaire à la place de Théo Hernandez ?

Bien que le joueur de 31 ans ait montré des signes de fatigue en fin de match, son énorme investissement sur le terrain a pesé dans la balance hier soir. Un match que l’international français (50 sélections) ne juge cependant pas parfait. «Offensivement, c’était pas mal du tout. En tant que défenseur, j’aurais préféré finir avec un clean-sheet mais on ne peut pas tout avoir. On finit tout de même premiers, c’est très bien», analyse-t-il. Son très bon match, par ailleurs crédité de la note de 8/10 par la Rédaction de Foot Mercato, pourrait alors bien changer les plans de son sélectionneur.

Pour Didier Deschamps, Lucas Digne apporte une réelle concurrence à son poste, mais ne s’est pas encore imposé comme l’un des titulaires indiscutables de son onze. « Théo Hernandez est un peu moins bien et il serrait les dents pour jouer le premier match, car il avait des petits soucis. Mais Lucas, je lui ai dit les choses. Avec ce qu’il fait avec son club, avec nous… Quand il y a du temps de jeu pour tout le monde, j’en donne à tout le monde », explique ainsi le coach de l’Équipe de France. Avec la forme moins convaincante de son partenaire, Lucas Digne a toutes les cartes en main pour s’assurer une place de choix sous le maillot de sa sélection. Rendez-vous en mars 2025 prochain pour connaître la suite de son aventure en Bleus.