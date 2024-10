Guinée : Serhou Guirassy est dans une forme étincelante !

Au terme d’une saison 2023-2024 remarquable, le VfB Stuttgart avait accroché la place de dauphin du Bayer Leverkusen, synonyme de retour en Ligue des champions. Deux récompenses acquises grâce à son sérial buteur, Serhou Guirassy, auteur de 28 buts en 28 matchs de championnat. Exilé du côté du Borussia Dortmund, le Guinéen avait mis du temps avant de retrouver le chemin des filets, freiné notamment par une blessure au genou.

De retour sur les terrains contre Heidenheim, le 13 septembre, l’ancien joueur du Stade Rennais a inscrit son premier but avec le BVB, dès le match suivant, contre le Club Brugge (0-3), en Ligue des champions. Depuis, le natif d’Arles n’en finit plus d’enchaîner. Buteur lors de la large défaite à Stuttgart (5-1), le 22 septembre, il inscrit par la suite deux doublés contre Bochum (4-2), en championnat, puis face à l’Union Berlin (2-1). Une forme grandissante qui se voit également avec la Guinée.

Un triplé en seulement 29 minutes

Appelé par Michel Dussuyer pour le rassemblement de ce mois d’octobre, Serhou Guirassy était aligné à la pointe de l’attaque du Syli national contre l’Éthiopie, dans le cadre des qualifications pour la CAN 2025. Une rencontre que les Guinéens ont parfaitement maîtrisée (4-1) et dans laquelle Guirassy s’est illustré en inscrivant un triplé… en 29 minutes de jeu (18e s.p, 38e et 45e+2). Il a ensuite été ménagé en seconde période, en étant remplacé par Mohamed Bayo (64e). Avec ces trois nouveaux buts, l’avant-centre de 28 ans est déjà à sept réalisations en neuf rencontres disputées cette saison.

Avec ce premier succès dans ces qualifications, la Guinée remonte à la troisième place du groupe H, à un point de la Tanzanie, deuxième. De nouveau opposés à l’Éthiopie, ce lundi, les Guinéens compteront de nouveau sur Guirasssy pour arracher une nouvelle victoire dans ses qualifications et espérer rallier le Maroc, en fin d’année 2025. Étincelant en club tout comme en sélection, le candidat au Ballon d’or africain 2024 démarre cette saison, comme il avait terminé la saison passée.