CdM 2022 : la FIFA ouvre une procédure contre l'Argentine et les Pays-Bas !

La suite après cette publicité

C'est peu dire que la tension a régné hier lors du match entre les Pays-Bas et l'Argentine. Insultes, gros tacles, provocations et échauffourées ont rythmé la rencontre, pas vraiment maîtrisée par l'arbitre espagnol Mateu Lahoz. Ce dernier a reçu énormément de critiques à l'issue du match, et les débordements constatés font beaucoup jaser. A tel point que la FIFA a décidé de saisir sa commission de discipline pour étudier de plus près tout cela.

« La Commission de Discipline de la FIFA a ouvert une procédure contre l'Association Argentine de Football pour d'éventuelles violations des articles 12 (Conduite répréhensible des joueurs et des officiels) et 16 (Ordre et sécurité dans les matches) du Code disciplinaire de la FIFA pendant le match Pays-Bas vs Argentine, match qui a eu lieu le 9 décembre », peut-on lire. Mais cela concerne aussi les joueurs néerlandais, qui ont aussi eu des comportements répréhensibles, notamment durant la séance de tirs au but. « En outre, la Commission de Discipline de la FIFA a ouvert une procédure contre la Fédération néerlandaise de football pour d'éventuelles infractions à l'article 12 du Code disciplinaire de la FIFA concernant le même match ». Cela pourrait aboutir à d'éventuelles suspensions de joueurs.