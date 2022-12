Vidéo : la Twittosphère est scandalisée par l'arbitrage de Pays-Bas - Argentine !

La suite après cette publicité

Il aura fallu aller jusqu'aux tirs au but pour départager l'Argentine et les Pays-Bas pour ce quart de finale de la Coupe du Monde 2022 (2-2, 4 TAB à 3). Un match marqué par beaucoup de tension au sein des deux équipes. Entre plusieurs duels musclés, des mains non sifflées et une abondance de cartons jaunes, l'arbitre espagnol du soir, Antonio Miguel Mateu Lahoz, a eu beaucoup de moments litigieux à gérer. Lionel Messi a notamment aussi été très critique vis-à-vis de l'arbitrage. Son comportement et ses décisions ont été énormément contestés par la Twittosphère qui espère ne plus voir l'habituel arbitre de Liga pour la fin de ce Mondial.