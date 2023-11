JT Foot Mercato : Manchester United lance une nouvelle ère !

Une révolution se prépare à Manchester United

Le club mancunien va lancer une nouvelle ère avec Jim Ratcliffe. Le nouvel actionnaire minoritaire compte bien faire bouger les choses chez les Red Devils. Pour retrouver les sommets en Angleterre, il veut ramener le grand artisan des victoires historiques mancuniennes : Sir Alex Ferguson. The Telegraph affirme que Fergie guidera Ratcliffe dans son entreprise de refonte de Manchester United. Un coup de main qui pourrait profiter au directeur sportif de Crystal Palace Dougie Freedman. Ce dernier est proche de Ferguson et candidat pour le poste de DS à Old Trafford. Selon nos informations, l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco, Paul Mitchell est aussi dans les petits papiers, tout comme Michael Edwards. Et on s’attend à un grand ménage dans l’effectif. Le poste d’Erik Ten Hag ne tient plus qu’à un fil et plusieurs stars du club vont être poussées vers la sortie. Le banni, Jadon Sancho, devrait être prêté à la Juventus cet hiver. Avec ses déboires extra-sportifs, United cherche désespérément à vendre Antony. Anthony Martial de son côté pourrait rebondir en Arabie saoudite. Enfin d’après The Sun, Donny van de Beek a la cote en Turquie puisque Fenerbahçe et Galatasaray sont intéressés par ses services. Bien sûr, le club va aussi chercher à se renforcer, surtout avec de jeunes recrues. À presque 18 mois de la fin de son contrat sur le Rocher, l’international français Youssouf Fofana est dans le viseur des Red Devils à en croire les informations de RMC Sport. Puis selon Bild, Manchester United ne lâche pas un certain Castello Lukeba. Déjà intéressé à l’idée de recruter l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais l’été dernier, le club mancunien n’aurait pas dit son dernier mot. Des recruteurs se sont récemment assis à plusieurs reprises dans les tribunes de Leipzig pour observer le nouveau capitaine des Espoirs. Et on a le droit à une grosse info dans les colonnes du Daily Express ce vendredi. D’après nos confrères anglais, Jim Ratcliffe et sa future équipe vont proposer un échange complètement fou avec le PSG pour récupérer Nordi Mukiele. Lié au PSG jusqu’en juin 2027, le défenseur joue très peu à Paris. Et pour convaincre Luis Enrique de le laisser partir, Manchester United veut inclure Anthony Martial dans le deal.

Mané pointé du doigt

Et on a le droit à une polémique assez surprenante du côté de l’Arabie saoudite. Sadio Mané est accusé de choisir ses matches ! Actuellement avec la sélection sénégalaise, l’état de santé de l’attaquant inquiète. Il pourrait manquer le choc contre le Soudan du Sud de demain. Pourtant, l’attaquant d’Al-Nassr avait joué l’intégralité des derniers matches dans le championnat saoudien. De quoi créer une polémique auprès des supporters qui estiment qu’il favorise son club. Et cette histoire a tellement pris de l’ampleur que le porte-parole de la fédération sénégalaise a été obligé de démentir ces informations. «Mané n’a pas de problème. Il s’entraîne avec le groupe depuis son arrivée, et ses deux derniers entraînements ont eu lieu hier. Il n’y a aucun problème. Il a couru seul pendant quelques minutes, puis il a rejoint l’entraînement avec le reste des joueurs. Mané ne souffre d’aucune blessure et est prêt à affronter le Soudan du Sud et le Togo», a confié Kara Thioune dans des propos rapportés par Al-Riyadiah.

Les problèmes de CR7 avec ses voisins

Cristiano Ronaldo est en pleine guerre des voisins ! En effet, le quintuple Ballon d’Or a pour projet de faire bâtir un manoir à Cascais, dans la banlieue de Lisbonne. Composée de quatre étages et dotée d’une façade en verre, cette demeure luxueuse coûtera environ 22 M€. Mais ce projet, dont le délai de construction a été rallongé à 2024, n’est pas du goût de tout le monde. Interrogé par Ok Diario, un voisin de CR7 a poussé un gros coup de gueule. «Nous avons eu trois ans de construction. La maison est si grande qu’elle ressemble à un hôpital. Ma rue a été coupée pendant des mois, mon jardin est plein de poussière. Tout cela à cause de la pyramide du pharaon Cristiano Ronaldo.» Le joueur d’Al-Nassr va devoir apaiser les tensions…