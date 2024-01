L’OM a de la concurrence dans le dossier David Jurásek

Recruté cet été pour un peu plus de 14 millions d’euros au Slavia Prague, David Jurásek (23 ans) pourrait déjà plier bagage, moins de six mois après son arrivée. Si l’OM, désireux de renforcer son couloir gauche avec le possible départ de Renan Lodi, l’avait identifié comme l’une de ses cibles au même titre qu’Adrien Truffert ou l’Ecossais Josh Doig, comme révélé sur notre site, la concurrence est féroce sur le dossier.

La suite après cette publicité

Ce samedi, le média portugais Abola révèle que les Glasgow Rangers se seraient immiscés dans le dossier. D’après la publication, le club écossais aurait informé Benfica de sa volonté de recruter l’international tchèque. Ouvert à l’idée de céder son joueur, le club lisboète attend néanmoins l’arrivée d’Alvaro Fernandez, encore sous contrat avec Manchester United. À partir de là, le dossier Jurasek devrait se décanter.