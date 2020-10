PSG : Keylor Navas et les fantômes du passé

Au cours d'un long entretien accordé à El Pais, Keylor Navas (33 ans) est revenu sur le parcours de son Paris SG lors de la dernière Ligue des Champions. «Il y avait beaucoup de tension ambiante à Paris après la défaite à Dortmund. Il y avait beaucoup de stress parce que le passé pouvait se répéter. Mais nous savions que nous avions toutes les armes pour renverser le résultat et ça s’est passé comme ça. Cela nous a offert beaucoup de joie et nous a beaucoup motivés», a lâché le portier costaricain avant de poursuivre.

«Il fallait lutter contre beaucoup de fantômes du passé, des matches perdus, et je crois qu’aujourd’hui ces barrières sont tombées et le joueur sait qu’il peut aller plus loin. Je crois aussi que cette Champions nous allons l’aborder différemment : tout le monde sait ce que c’est qu’arriver en finale et je crois que cela va beaucoup nous aider», a-t-il expliqué. Réponse dès ce mardi soir, au Parc des Princes, face à Manchester United (1ère journée).