Christophe Dugarry dézingue le PSG pour Barcola

L’offre de 45 M€ du PSG envoyée à l’OL pour Bradley Barcola ne plaît pas à tout le monde. En attendant de savoir ce que vont répondre les Gones pour cette proposition, ce possible transfert et son montant choquent quelques observateurs. C’est notamment le cas de Christophe Dugarry sur les ondes de RMC. Le champion du monde 1998 ne comprend pas et estime surtout que c’est beaucoup trop tôt pour le joueur de 20 ans. Ce dernier n’a même pas une saison complète dans les jambes.

«Ils l’ont vu jouer Barcola ? Avec Ekitike, ils n’ont pas compris ? 40 M€, c’est une blague ! Remplaçant d’Ousmane Dembélé ? Mais pour être rien du tout ! C’est trop tôt. Il y a des étapes dans une carrière. Tout est une question de moment dans la vie. (…) Hormis les dirigeants du PSG, qui trouve ça bien que Barcola aille au PSG ? Où as-tu entendu des gens dire : "c’est génial !" ?» Si jamais ce transfert va au bout, Barcola pourra tenter de faire mentir l’ancien Marseillais.