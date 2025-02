PL : Mohamed Salah écrase des records contre Manchester City !

Encore excellent lors du choc de cette 26e journée de Premier League entre Liverpool et Manchester City, Mohamed Salah n’en finit plus d’éblouir l’Angleterre par son niveau de jeu. Auteur d’un but et d’une passe décisive, l’Égyptien compte désormais 25 buts et 15 passes décisives en Premier League cette saison. Pour la deuxième fois de sa carrière, il franchit donc la barre des 40 implications sur un but en championnat, et devient le premier joueur de l’histoire du championnat anglais à réitérer cette prouesse. Auparavant, seul Erling Haaland, Thierry Henry et Luis Suarez avait réussi cet exploit au XXIe siècle.

Autre record marquant, Mohamed Salah s’est offert un but et une passe décisive dans le même match pour la onzième fois de la saison. Le seul autre joueur à l’avoir fait depuis 2010 ? Lionel Messi, lors de la saison 2014-2015. Et il reste encore onze matches de Premier League pour aller chercher d’autres records plus fous les uns que les autres, comme celui de 20 passes décisives et 24 buts réalisé par Thierry Henry en 2005. En fin de contrat en juin, Salah a fait passer un message, indiquant qu’il se sentait plus fort que jamais. «C’est une opinion. je ne sais pas si les gens me trouvent plus fort sur mes premières saisons ou maintenant, mais je me préfère maintenant», a déclaré l’attaquant égyptien après le match. Un message subliminal envoyé à ses dirigeants ?