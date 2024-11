OM : Roberto De Zerbi n’a pas digéré la défaite face au PSG

Le week-end dernier, l’Olympique de Marseille a été corrigé par le PSG dans le Classique (0-3). Une défaite qui a fait mal au coach Roberto De Zerbi qui ne s’attendait pas à voir son équipe sombrer de la sorte. Le carton rouge rapide d’Amine Harit n’a évidemment pas aidé dans ce match. Ce vendredi, en conférence de presse, Luis Henrique s’est confié sur la réaction du coach italien après cette défaite. Et l’ambiance était plus tendue…

«Il était extrêmement embêté, nous aussi mais lui peut-être un peu plus, après le match contre Paris. Il nous avait donné sa confiance, il y avait tout un travail réalisé. Oui cette semaine-ci a été plus dure, le travail a été un peu plus acharné. Il a été plus froid avec nous. Mais c’est normal, pour qu’on puisse travailler dur pour préparer qu’on puisse vraiment obtenir le meilleur résultat au prochain match et qu’après nous puissions être heureux», a-t-il confié.

