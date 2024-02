Bayern Munich : les 6 joueurs qui veulent sauver la peau de Thomas Tuchel

Un choix logique. En mars 2023, le Bayern Munich a décidé de recruter Thomas Tuchel. Libre, expérimenté au plus haut niveau et fin connaisseur du football allemand, le technicien âgé 50 ans cochait toutes les cases pour diriger la formule 1 bavaroise. Sur le papier du moins. La personnalité forte et très cash de Thomas Tuchel n’a pas forcément fait l’unanimité. Même chose concernant ses choix ou ses relations avec certains membres de son groupe. Aujourd’hui, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain paye ses erreurs, lui qui ne compte plus beaucoup de soutiens dans le vestiaire.

La suite après cette publicité

Ce mardi, Bild a listé les noms des joueurs qui sont encore derrière lui. Parmi eux, on retrouve donc Manuel Neuer. Le gardien de 37 ans n’a pas oublié que Tuchel l’a toujours défendu quand il y a eu des débats concernant sa blessure. Il ne l’a donc pas lâché en retour. Idem pour Raphaël Guerreiro, Jamal Musiala et Leroy Sané, les trois chouchous de TT selon Bild. la superstar Harry Kane ou encore Eric Dier, arrivé durant le mercato d’hiver, soutiennent également le natif de Krumbach. Mais tous ne pensent pas comme les joueurs mentionnés précédemment.

À lire

Antonio Conte veut rejoindre le Bayern Munich

Tuchel ne fait pas l’unanimité

En effet, un groupe de plusieurs joueurs est anti-Tuchel. Sans grande surprise, on retrouve Thomas Müller. Si les deux hommes se respectent publiquement, l’attaquant est crispé de moins jouer que par le passé. Joshua Kimmich et Leon Goretzka, qui faisaient partie de la garde rapprochée de Julian Nagelsmann, ne s’entendent pas à TT. Ils n’ont d’ailleurs jamais compris pourquoi le club avait changé de coach. De son côté, Tuchel n’est pas fan de leurs profils. Bild parle d’une situation "explosive" entre eux. Les deux milieux pourraient s’en aller durant le mercato. Mais la donne pourrait éventuellement changer si leur coach s’en va d’ici la fin de la saison. Même constat pour Matthijs de Ligt.

La suite après cette publicité

Le défenseur est 4e dans la hiérarchie des défenseurs dans l’esprit de Tuchel, qui n’aime pas son style. Le message est d’ailleurs très clair puisque l’entraîneur allemand veut recruter un joueur dans l’axe cet été. Sa préférence va à Ronald Araujo (Barça). De Ligt prend son mal en patience, lui dont les relations sont tendues avec son coach. Parmi le clan des mécontents, Bild cite aussi le nom de Mathis Tel. Bien parti en début de saison avec 5 buts au compteur fin septembre, le Français a vu son temps de jeu diminuer. Une déception après tout le travail fourni. Mais Tel ne lâche pas l’affaire aux entraînements malgré son incompréhension. Il n’en est pas au même stade que les autres joueurs, qui ne supportent plus Thomas Tuchel. Ambiance.