L2 : Dunkerque s’offre le scalp d’Annecy et fait une belle opération

Ce lundi soir, Annecy et Dunkerque étaient sur le pont en Ligue 2. En effet, les deux formations qui totalisent 33 points et qui sont à égalité au classement avec Laval, ont croisé le fer lors de la 20e journée.

Et c’est Dunkerque qui a ouvert le score à la 27e minute de jeu grâce à un tir à bout portant de Gessime Yassine (0-1, 27e). Puis, les visiteurs ont doublé la mise à la 64e grâce à une réalisation signée Kay Tejan, d’un tir croisé du gauche (0-2, 64e). Le score n’a plus changé et Dunkerque s’est imposé 2 à 0. Un succès qui permet au club de se classer en 4e position. De son côté, Annecy est 7e du classement.