Le FC Barcelone attaque de nouveau le Real Madrid, la grande décision de Manchester United pour l’avenir

L’arbitrage espagnol fait enrager Laporta

Dans la revue de presse d’hier, on vous a exposé la dernière interview de Joan Laporta, président du Barça, au journal Mundo Deportivo. Surprise ce matin, il y a un deuxième épisode. Le dirigeant catalan continue de lancer des piques au Real Madrid, et après avoir critiqué le recrutement de Kylian Mbappé, il est revenu à la charge au sujet de l’arbitrage souvent favorable au Merengue. Plus précisément, il critique la pression exercée par Madrid sur les arbitres et le fait que ceux-ci aient demandé la prolongation de l’instruction «Affaire Negreira». Voici son état d’esprit face au cas de la Real TV : « je suis toujours en colère et en indigné, car ce que fait la Télévision du Real Madrid est une honte. Je crois que les régulateurs du football devraient intervenir ici parce que c’est essayer d’influencer les arbitres chaque semaine.» Joan Laporta rapporte aussi que les relations entre les deux clubs se sont dégradées, surtout avec son homologue, Florentino Pérez. «Aujourd’hui, il n’y a pas de bonnes relations avec Madrid. Parce qu’il a comparu dans le "cas Negreira" et que ce qu’il fait est une aberration. Il a demandé que l’instruction soit prolongée alors qu’il n’y a rien et qu’ils ne trouveront rien parce qu’il n’y a rien» exprime-t-il avec colère. Le Clasico est bouillant aussi en dehors des terrains.

Erik ten Hag est déclassé

D’après divers médias anglais, Sir Jim Ratcliffe est déterminé à enlever des missions et des privilèges au poste d’Erik ten Hag, qui ne deviendrait plus qu’un entraîneur lambda et s’éloignerait du véritable statut de manager. Sinon, d’après le Mirror, Manchester United va débuter des négociations avec le défenseur de la Juventus Gleison Bremer. Le club anglais est prêt à débourser 50 millions d’euros pour le défenseur brésilien.

Euro : l’Espagne s’alarme pour la Roja

L’Espagne doute de sa jeunesse

À l’occasion de la trêve internationale de mars, l’Espagne se déplaçait à Londres pour affronter la Colombie. Après avoir fait le dos rond pendant plus d’une mi-temps, la Colombie a créé l’exploit en venant à bout de l’Espagne en seconde période grâce à un but fantastique signé Daniel Munoz (1-0). Une surprise qui ne ravit pas du tout les journalistes locaux, qui ont maintenant des doutes pour l’Euro. «Tout au long de la semaine, le mot favori est apparu dans les conférences de presse et dans les interviews. En Espagne, nous sommes comme ça. Il est maintenant temps de faire le contraire, et d’entendre que vous ne dépasserez pas le premier tour», écrit par exemple Marca dans son édito du jour. Le journal AS a le même constat et espère que les joueurs de la Roja ont bien compris que cette défaite était un avertissement. Enfin, il y a tout de même quelque chose de positif à retenir de cette soirée : les débuts de Cubarsi. Les médias catalans sont heureux de voir la pépite de la Masia faire ses débuts internationaux. À 17 ans, il est devenu le plus jeune défenseur de l’Histoire de l’Espagne à jouer pour la sélection.