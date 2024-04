LdC : la statistique gênante du PSG lors des quarts de finale aller

Mardi soir, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a subi la loi du FC Barcelone (2-3) lors des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Dos au mur, les Parisiens devront désormais inverser la tendance en terres catalanes, mardi prochain. Avant cela, l’UEFA publie une statistique éloquente. Ainsi, au cours de ce match, le Barça a parcouru au total 117,7 kilomètres, soit sept kilomètres de plus que son adversaire.

Avec 110,7 kilomètres au compteur, le PSG est même le moins bon élève de ces quarts de finale aller. Tenu en échec par le Real Madrid au terme d’un match spectaculaire (3-3), Manchester City arrive en tête de ce classement avec 117,8km, devant Barcelone et Arsenal (117,6km), accroché par le Bayern Munich (2-2). On retrouve ensuite l’Atlético de Madrid (116,4km), le Bayern (114,9km), le Borussia Dortmund (114,2km), le Real Madrid (112,8km) et donc les hommes de Luis Enrique.

Le nombre de kilomètres parcourus lors des quarts de finale aller

Manchester City : 117,8km

FC Barcelone : 117,7km

Arsenal : 117,6km

Atlético : 116,4km

Bayern Munich : 114,9km

Borussia Dortmund : 114,2km

Real Madrid : 112,8km

PSG : 110,7km