OM - Cannet Rocheville : les compositions officielles

De Canet-en-Roussillon au Cannet-Rocheville, neuf mois après l'affront vécu contre une équipe de National 2, l'Olympique de Marseille retrouve, ce dimanche à 13h45, la Coupe de France contre un club de niveau encore inférieur (N3). Une humiliation que Jorge Sampaoli avait vécu devant sa télévision, lui qui venait d'arriver sur la Canebière et qui avait pris la suite de l'intérim assuré par Nasser Larguet à cette époque. Nul doute que l'Argentin ne voudra pas subir un tel accident à l'heure où tous les voyants semblent au vert chez les Olympiens, bien installés sur le podium de la Ligue 1.Méfiance tout de même, bien que ce 32e de finale, face à un petit club des Alpes-Maritimes, ne devrait pas poser de problème aux Phocéens.

Pour cette rencontre, le technicien marseillais - qui a laissé Saliba et Under au repos - aligne donc un 4-2-3-1 avec Mandanda présent dans les cages olympiennes. Devant lui, Lirola, Balerdi, Alvaro et Amavi sont aligné dans la défense à quatre. Dans l'entrejeu, Guendouzi et Gueye formeront le double pivot. Enfin, Harit, De La Fuente et Payet seront chargés de soutenir Milik, titulaire en pointe. En face, Farid Tabet opte, lui-aussi, pour un 3-4-3 où le trio défensif Chauvet-Scordato-Lahouel protégera Squarcioni, dernier rempart du Cannet. Au milieu, Ferreri, Calatayud, Bennani et Abdallah débutent. Enfin, Core, auteur d'un doublé le week-end dernier, sera soutenu par Mendes et Tahtouh sur les ailes.

Les compositions officielles au coup d'envoi

OM : Mandanda (cap) - Lirola, Balerdi, Alvaro, Amavi - Gueye, Guendouzi - Harit, De La Fuente, Payet - Milik.

ESCR : Squarcioni - Chauvet, Scordato, Lahouel - Ferreri, Calatayud (cap), Bennani, Abdallah - Mendes, Core, Tahtouh.

