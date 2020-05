FFF : Noël Le Graët se félicite de l'annulation d'une Ligue 2 à 22

Le comité exécutif de la Fédération française de football se réunissait mercredi pour décider d'une Ligue 2 à 22 équipes la saison prochaine. Et l'instance s'est prononcée. C'est un non qui condamne ainsi Le Mans (19e) et Orléans (20e) à une relégation en National 1. Dans des propos relayés par L'Équipe, Noël Le Graët s'est réjoui de cette décision, lui qui s'était opposé à ce passage à 22 la semaine dernière.

« C'est une décision logique et nette d'un comex uni et responsable. Elle aurait dû être prise la semaine dernière à la Ligue », a-t-il indiqué avant de rallier cette sentence à celles prises pour les classements des championnats amateurs. « On a appliqué le même système pour tous les clubs (professionnels et amateurs). On ne pourra pas nous accuser d'avoir fait du copinage avec tel ou tel. » Le président de la FFF a ajouté qu'il n'est pas inquiet concernant les recours du Mans et Orléans. « Je suis très serein, on applique les règles qui sont les nôtres. On est justes dans nos décisions », a-t-il conclu.