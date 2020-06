Bielefeld et Stuttgart promus en Bundesliga, humilié, Hambourg rate le barrage

Promu en Bundesliga - une division qu'elle avait quittée en 2009 - le 16 juin, l'Arminia Bielefeld attendait de savoir qui allait l'accompagner et quel club allait devoir passer par la case barrage, face au 16e de Bundesliga pour espérer accéder à l'élite du football allemand cet été. Cette 34e et dernière journée de "2. Bundesliga" a réservé une petite surprise. Si le VfB Stuttgart, deuxième avant la dernière rencontre, comptait trois points d'avance sur son principal poursuivant, et jouissait d'une différence de buts très favorable, la défaite concédée face à Darmstadt (1-3), malgré un but de Mario Gomez sur une passe de Silas Wamangituka (ex-Paris FC), n'aura pas empêché le club cher à Benjamin Pavard de valider une remontée immédiate. Dans le même temps, le troisième, Heidenheim (55 points), se livrait un duel à distance avec l'ogre d'Hambourg (54 points), quatrième, pour la place de barragiste.

Battu chez le champion, Bielefeld, sur des buts de Fabian Klos, Andreas Voglsammer et du Français en partance pour Lens Jonathan Clauss (3-0), Heidenheim a finalement conservé miraculeusement sa 3e place, car le HSV s'est dans le même temps lourdement incliné à domicile face au 11e, Sandhausen (1-5). Le jeune défenseur hambourgeois Rick Van Drongelen a trompé son propre gardien, avant que Kevin Behrens ne double la mise. Si Aaron Hunt avait relancé les siens du penalty, Kevin Behrens, auteur d'un doublé, Mario Engels et Dennis Diekmeier ont mis un terme aux espoirs du HSV. Hambourg n'avait pourtant besoin que d'un point pour s'offrir un barrage sulfureux face au rival de toujours du Werder de Brême. Il termine à la 4e place pour la deuxième année consécutive et restera une troisième saison dans l'antichambre de la Bundesliga. Heidenheim tentera lui d'accéder pour la première fois à la D1 à l'occasion d'une double-confrontation face au Werder (aller le 03 juillet à Brême, retour le 6 juillet à Heidenheim), qui lui n'est plus descendu depuis 1981.