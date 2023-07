Accord AZ Alkmaar - Milan AC pour Tijjani Reijnders !

Orphelin de Sandro Tonali, transféré à Newcastle cet été, l’AC Milan touche au but pour son remplaçant ! Dernièrement, le club lombard a accéléré les pourparlers avec l’AZ Alkmaar pour la signature du Tijjani Reijnders, auteur d’une belle saison avec le club néerlandais en Eredivisie (34 rencontres, 4 buts et 6 passes décisives). Si le milieu de terrain polyvalent de 24 ans a donné son accord le mois dernier à la formation dirigée par Stefano Pioli, il s’avère que le dossier soit bouclé !

En effet, Sky Sport rapporte que les deux clubs se sont entendus pour une opération à hauteur de 19 millions d’euros plus 4 millions de bonus. Si quelques détails contractuels restent encore à régler, le joueur formé au PEC Zwolle est attendu en Lombardie en début de semaine prochaine pour passer sa traditionnelle visite médicale. En attendant, le Batave a été autorisé par son club à ne pas participer au match de pré-saison face au Lech Poznan ce samedi après-midi. Dans la foulée, le directeur sportif de l’AZ Alkmaar Max Huiberts a confirmé le départ de Tijjani Reijnders auprès du média Noordhollands Dagblad.« Il est en route pour l’AC Milan. Les sentiments semblent beaucoup plus positifs maintenant. Oui, il a la permission de parler à l’AC Milan, si ce n’est déjà fait. Ce n’est pas encore fini, mais Reijnders s’en va. Le Milan montre qu’il le veut vraiment », a-t-il assuré. Après Ruben Loftus Cheek, l’AC Milan est sur le point de remplir un nouvel objectif sur ce mercato d’été, à savoir dégoter un second milieu de terrain polyvalent à moindre coût.

