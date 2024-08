Leicester veut récupérer Wilfried Zaha

Leicester City veut récupérer le gros coup Wilfried Zaha. Un an après son départ de Premier League, l’Anglo-Ivoirien pourrait faire son retour en Angleterre. D’après The Athletic, les Foxes auraient proposé une offre pour un prêt d’un an à Galatasaray pour s’attacher les services de l’attaquant de 31 ans.

Crystal Palace a aussi tenté de rapatrier son ancien protégé, sans succès pour l’instant et c’est donc Leicester qui serait sur le point de rafler la mise. En Turquie, Wilfried Zaha a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en 42 matchs sous le maillot de Galatasaray. Malgré une expérience réussie à Istanbul, l’ancien Marseillais arseillais ancunien serait plus que tenté de revenir en Angleterre pour retrouver la Premier League, que ce soit à Palace ou à Leicester.